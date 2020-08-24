Латушко высказался об отношении белорусской оппозиции к национальному флагу

Вопрос белорусского бело-красно-белого и государственного флагов на данный момент не обсуждается, сообщил член Координационного совета по трансферу президентской власти в Белоруссии, бывший дипломат и министр культуры Павел Латушко.
Мне кажется, на сегодняшний день [флаг] — не предмет для обсуждения, — сказал он в ответ на вопрос о символике протестующих.
По его словам, действия оппозиции направлены на разрешение политического кризиса на платформе, основанной «на позициях, объединяющих наше общество, и мы ищем те пункты, которые нас объединяют»,
Ранее NEWS.ru писал, что координационный совет оппозиции Белоруссии требует изучить факт передачи боевого оружия несовершеннолетнему сыну главы республики Александра Лукашенко — 15-летнему Николаю.
В состав координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие. Совет заявлял, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.
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