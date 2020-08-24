Латушко высказался об отношении белорусской оппозиции к национальному флагу

Фото: Сергей Булкин/News.ru

Бывший глава Екатеринбурга Евгений Ройзман выступил со словами поддержки в адрес родителей оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас находится на лечении в одной из клиник Германии. Он записал специальное видеообращение, в котором назвал блогера «достойным гражданином России».

У него много сторонников, много добрых, честных, настоящих людей искренне за него переживают. Я хочу сказать, что вы воспитали очень хорошего парня. Я надеюсь, что в конце концов всё будет...