Латушко попросил о встрече с послом России в Минске

https://static.news.ru/photo/54a8073c-e601-11ea-8f78-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serge Serebro, Vitebsk Popular News

Член Координационного совета оппозиции Белоруссии Павел Латушко заявил, что направил запрос на встречу с послом РФ в Минске с целью обозначить позицию совета.

По его словам, он обращался в российское посольство, чтобы «установить контакт».

Я заинтересован как член Координационного совета, как дипломат, встретится с руководством посольства России и довести реальные цели Координационного совета, чтобы информировать наших партнёров, — сообщил Латушко.

Он добавил, что пока не получил ответ на свой запрос, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru, ранее Латушко подчеркнул, что вопрос белорусского бело-красно-белого и государственного флагов на данный момент не обсуждается. По его словам, действия оппозиции направлены на разрешение политического кризиса на платформе.

В состав координационного совета оппозиции вошли авторитетные в Белоруссии лица: лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, бывший директор Купаловского театра, экс-дипломат Павел Латушко, доверенное лицо Тихановской Ольга Ковалькова, координатор штаба Виктора Бабарико Мария Колесникова и другие. Совет заявлял, что не ставит своей целью изменение конституционного строя для выхода из политического кризиса, выступает за диалог с властями и проведение новых выборов.