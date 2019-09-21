https://static.news.ru/photo/47feb418-dd8d-11e9-b1c3-fa163e074e61_660.jpg Алексей Кудрин Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Председатель Счётной палаты Алексей Кудрин прокомментировал высказывание главы Минобороны Сергея Шойгу, в котором тот подверг критике заявления о якобы завышенных тратах на оборону.

Ранее Шойгу во время интервью «МК» задали вопрос, как он относится к заявлению Кудрина о том, что траты на обороны являются неподъёмным бременем для экономики страны. Глава Минобороны ответил, что российским экономистам следует думать о том, как избежать маленьких доходов, а не опасаться больших расходов.

Министр напомнил, что российские Вооружённые силы уже были сокращены почти в два раза, писал News.ru.

В ответ Кудрин написал в своём микроблоге в Twitter , что «президент уже привёл расходы на оборону к разумной величине».