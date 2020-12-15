Кучерена попросил Байдена и Трампа закрыть дело Сноудена

https://static.news.ru/photo/3d63b102-3edf-11eb-9a59-fa163e074e61_660.jpg Анатолий Кучерена Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Избранному президенту Соединённых Штатов Америки Джо Байдену необходимо пересмотреть дело Эдварда Сноудена и закрыть уголовное дело экс-сотрудника спецслужб США, считает адвокат беглого бывшего работника ЦРУ и АНБ Анатолий Кучерена.

По мнению юриста, действующий глава США Дональд Трамп «мог бы войти в историю как великий гуманист» и принять решение прекратить преследование Эдварда Сноудена, пишет «Интерфакс».

Адвокат напомнил Белому дому о помиловании в 2017-м президентом Бараком Обамой информатора Джулиана Ассанжа — ефрейтора армии США Челси (Брэдли) Мэннинг. Кучерена призвал Трампа последовать примеру своего предшественника.

Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден готовится подать в ближайшее время заявление на получение российского гражданства. Об этом рассказал его адвокат Анатолий Кучерена. Американец стал беглецом-изгоем в США в 2013 году, когда раскрыл прессе в США методы работы спецслужб, предусматривающие тотальную слежку за всеми гражданами. После этого скандального разоблачения бывший сотрудник ЦРУ АНБ покинул родину, попал сначала в Гонконг, откуда намеревался бежать в Южную Америку через Москву. Однако в столице РФ он узнал, что в Вашингтоне аннулировали его паспорт, и запросил убежища у властей России. С тех пор ему уже несколько раз продлевали вид на жительство.

Как писал NEWS.ru, намерение Сноудена получить гражданство РФ прокомментировал политолог Максим Сучков. По его мнению, это означает, что беглый американец не рассчитывает на помилование при возвращении на родину. В случае прихода к власти Джо Байдена это станет невозможным, поскольку администрация нового главы государства более чем наполовину будет состоять из тех, кто работал при Бараке Обаме.