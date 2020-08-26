Крым не вернём: Зеленскому ответили на идею обсудить статус полуострова

https://static.news.ru/photo/215dcc82-e7c2-11ea-8b87-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Нежелание других государств обсуждать статус Крыма является вполне сигналом для властей Украины. Задача политиков в Киеве — лишь услышать его, считает глава республиканского госкомитета по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев.

Так он прокомментировал идею украинского лидера Владимира Зеленского о создании новой международной площадки для обсуждения этого вопроса. В «нормандском формате», в ходе которого налажен диалог по урегулированию ситуации в Донбассе, «никто не хочет говорить о Крыме», заявил ранее глава государства.

Вопрос о статусе Крыма не подлежит обсуждению. ​Никаких переговоров по поводу возвращения Крыма не может быть. Это свободный выбор крымчан, который необходимо уважать и принимать, — цитирует Кангиева РИА Новости.

Он также выразил уверенность, что процесс признания международным сообществом Крыма как части Российской Федерации в ближайшем будущем неизбежен, и «этому не может воспрепятствовать никто».

Крымчане сделали свой выбор в пользу сохранения мира и согласия, напомнил политик. Присоединение Крыма к России позволило дало региону возможность быстрого и динамичного развития, отметил он.

Ранее, как писал NEWS.ru, Зеленский посетовал на отсутствие «серьёзной и эффективной площадки» для полноценного международного диалога о статусе Крымского полуострова. Он подчеркнул, что Крым, как и республики Донбасса, являются украинскими территориями, которые со временем должны быть непременно возвращены.