«Крым – наш»: Зеленский решил обсудить с Россией территориальный спор

https://static.news.ru/photo/67a1c028-e77b-11ea-a5d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Evgen Kotenko/Global Look Press

Вопрос о возвращении Крымского полуострова в состав Украины требует серьёзной политической дискуссии. Такое мнение высказал президент страны Владимир Зеленский.

Он заявил о необходимости создания международной площадки для обсуждения этого вопроса, так как в «нормандском формате», в ходе которого налажен диалог по урегулированию ситуации в Донбассе, «никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия».

Мы не должны были позволить им отобрать Крым. Вот это большая проблема. Мы не должны были этого позволить. Но сегодня мы не можем корить себя за то, что так получилось. Я уверен, что в один прекрасный день все будут нести за это ответственность. <...> Крым — наша территория. Мы вернём его обратно, — сказал Зеленский в интервью телеканалу Euronews.

На сегодняшний день, отметил он, не существует «серьёзной и эффективной площадки» для обсуждения этого вопроса. Вместе с тем, украинский лидер напомнил о международных договоренностях, которые привели к санкционному давлению на Россию за присоединение Крыма в 2014 году.

При этом, подчеркнул президент, для него одинаково приоритетен вопрос по возврату обеих территорий — и Крыма, и Донбасса.