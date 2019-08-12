https://static.news.ru/photo/2c3a9012-bd3f-11e9-ae81-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Крымские депутаты прокомментировали заявление посольства США на Украине по поводу визита российского президента Владимира Путина на полуостров. Депутат Госсовета республики Владислав Ганжара отметил, что посещение Крыма российскими властями — исключительно внутреннее дело страны.

Ганжара заявил, что парламенту «абсолютно всё равно», что думают на Украине или в США насчёт визита высших должностных лиц РФ в Крым, впрочем, «как и в любой земной точке земного шара». Депутат выразил мнение, что Вашингтон в очередной раз пытается спекулировать по вопросу Крыма и «поговорить о том, что такие визиты носят незаконный характер», пишет RT.

Это абсолютно пустое сотрясание воздуха, поскольку Крым — это часть Российской Федерации, равноправный субъект нашей страны, — резюмировал Ганжара.

Ранее News.ru сообщал, что поездку президента России Владимира Путина в Крым прокомментировали в посольстве США на Украине. Американские дипломаты поддержали протест Киева и заявили, что поездки российских чиновников в Крым являются неприемлемыми, поскольку нарушают суверенитет Украины.