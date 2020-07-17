Кремль увидел опасную тенденцию в заявлениях Киева о Минских соглашениях

https://static.news.ru/photo/033f6692-c824-11ea-9bb2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Москва обеспокоена заявлениями Киева о том, что Минские соглашения потеряли актуальность и что их следует пересмотреть или заменить более современным документом. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, отказ Украины от выполнения договорённостей может свести на нет попытки урегулирования ситуации в Донбассе.

Это, с нашей точки зрения, очень опасная тенденция в заявлениях руководства в Киеве. <...> Даже думать о том, чтобы согласовать какие-то новые параметры, невозможно без участия в этом процессе представителей самопровозглашённых республик, — цитирует Пескова РИА Новости.

Он уточнил, что представители Киева категорически отказываются от каких-либо контактов и общения с ними. Именно это делает невозможным выработку нового документа. По мнению представителя Кремля «ситуация, действительно, оставляет желать лучшего».

При этом пресс-секретарь российского лидера указал на недопустимость вольных трактовок Минских соглашений. Он подчеркнул, что в них прописаны однозначно все пункты и зафиксирована определённая последовательность действий, которые призваны вывести ситуацию к урегулированию.

Песков назвал «большим камнем преткновения» попытки украинских политиков озвучивать собственные трактовки документа, в то время как Россия следует его дословному содержанию. В этом вопросе, признал он, Москва и Киев серьёзно расходятся во мнениях. Однако, добавил представитель Кремля, не нужно быть крупным экспертом, чтобы прочитать текст соглашений и увидеть, «что сделано, а что не сделано, и что кем должно было быть сделано».

Как писал NEWS.ru, 9 июля 2020 года Киев назвал Минские соглашения неактуальными. С таким заявлением выступил замглавы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Алексей Резников. Другой украинский политик — Дмитрий Кулеба сказал, что минский процесс по конфликту в Донбассе ещё не умер только потому, что держится на немецко-французском аппарате искусственной вентиляции лёгких.