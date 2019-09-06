https://static.news.ru/photo/44d2140e-d231-11e9-90bf-fa163e074e61_660.jpg Синдзо Абэ Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России пока не удалось решить ряд важных проблем в отношениях с Японией. И это, по его словам, вызывает сожаление у Кремля.

С сожалением мы констатируем, что пока не удалось ещё выйти на решение ряда очень важных проблем, — заявил Песков в программе «Москва. Кремль. Путин».

Как писал News.ru, Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио. По его словам, некоторые вопросы, влияющие на заключение такого договора, ещё не решены. Однако сторонам необходимо обойти их. В частности, как отметил российский лидер, речь идёт о вопросах безопасности и обороны.