Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио.
По его словам, некоторые вопросы, влияющие на заключение такого договора, ещё не решены. Однако сторонам необходимо обойти их.
Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению, для нас, — передаёт слова Путина
РИА Новости.
В частности, как отметил российский лидер, речь идёт о вопросах безопасности и обороны.
Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.