https://static.news.ru/photo/0dee8954-cfc0-11e9-917d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что Москва будет стремиться к заключению мирного договора с Токио.

По его словам, некоторые вопросы, влияющие на заключение такого договора, ещё не решены. Однако сторонам необходимо обойти их.

Они не лежат только в плоскости двусторонних отношений, к сожалению, для нас, — передаёт слова Путина РИА Новости.

В частности, как отметил российский лидер, речь идёт о вопросах безопасности и обороны.

Ранее News.ru писал о том, что премьер-министр Японии Синдзо Абэ предложил президенту РФ Владимиру Путину поскорее заключить мирный договор для развития двусторонних отношений.