Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонные переговоры между лидерами России и Белоруссии.
Обсуждались в ходе телефонного разговора различные вопросы, связанные с поставками российской нефти. Каждая сторона делает свои собственные калькуляции, — цитирует Пескова «Профиль».
Он также сообщил, что Путин предложил компенсировать Минску доходы от экспортных пошлин, которые выпадают из-за налогового маневра. Лукашенко, со своей стороны, заявил о желании российского лидера сохранить условия 2019 года.
NEWS.ru писал ранее о встрече президента Белоруссии и России. Она состоялась 7 февраля 2020 года в Сочи. Лидеры держав обсудили сотрудничество в контексте интеграционных процессов.
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