https://static.news.ru/photo/3d05c7f0-549c-11ea-b3be-fa163e074e61_660.jpg Александр Лукашенко и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал телефонные переговоры между лидерами России и Белоруссии.

Обсуждались в ходе телефонного разговора различные вопросы, связанные с поставками российской нефти. Каждая сторона делает свои собственные калькуляции, — цитирует Пескова «Профиль».

Он также сообщил, что Путин предложил компенсировать Минску доходы от экспортных пошлин, которые выпадают из-за налогового маневра. Лукашенко, со своей стороны, заявил о желании российского лидера сохранить условия 2019 года.

NEWS.ru писал ранее о встрече президента Белоруссии и России. Она состоялась 7 февраля 2020 года в Сочи. Лидеры держав обсудили сотрудничество в контексте интеграционных процессов.