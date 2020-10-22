Косачев оценил заявление Трампа о получении Байденом денег от России

https://static.news.ru/photo/d3248ec4-14f9-11eb-a5f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adam Schultz/Global Look Press

Кандидаты на пост президента США думают о предстоящих выборах, а не о будущих поколениях, считает глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Так он прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что его оппонент, демократ Джо Байден получает финансирование из России.

Опять предвыборная борьба в США, где, как на войне, все средства хороши. Увы, оба кандидата думают о предстоящих выборах, а не о предстоящих поколениях, — отметил Косачев в комментарии для РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее Трамп заявил, что его соперник по выборам Байден должен объяснить происхождение $3,5 млн, якобы полученных от России. Громкое заявление хозяин Белого дома сделал в ходе заключительных предвыборных дебатов.