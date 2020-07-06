Король Бахрейна поздравил Путина с успешным голосованием по поправкам

https://static.news.ru/photo/23906af2-bf8e-11ea-9e9e-fa163e074e61_660.jpg Хамад Аль Халифа Фото: Rainer Jensen/dpa/Global Look Press

Король Бахрейна Хамад Аль Халифа поздравил российского президента Владимира Путина с успешным проведением общероссийского голосования по поправкам в Конституцию страны.

Король Бахрейна поздравил президента России и российский народ с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне, а также с успешным проведением общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации, — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Плебисцит по поправкам в Конституцию, изначально назначенный на 22 апреля, из-за пандемии коронавируса был перенесён на 1 июля. При этом фактически сделать свой выбор можно было с 25 июня. Одновременно с этим в Москве и Нижегородской области проходило онлайн-голосование, которое завершилось 30 июня. Россиянам предложили два варианта ответа: «Да» и «Нет».

В список изменений были внесены несколько сотен предложений. Они среди прочего призваны закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии государства перед гражданами, а также верховенство российских законов над решениями международных органов.

Одна из поправок, предложенная депутатом Госдумы Валентиной Терешковой, предполагала отказ от учёта предыдущих сроков Владимира Путина. Это позволит главе государства снова занять пост, несмотря на наличие конституционного ограничения.

2 июля Центризбирком обнародовал предварительные итоги голосования. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%, следует из данных ЦИК. Свой выбор сделали 67,97% избирателей. Председатель комиссии Элла Памфилова заявила, что голосование продемонстрировало очень достойную явку.

На следующий день Путин подписал указ о внесении поправок в Конституцию России.

Как ранее писал NEWS.ru, опыт онлайн-голосования доказал свою эффективность, данную практику необходимо максимально развивать, заявил заместитель председателя Совбеза РФ, глава «Единой России» Дмитрий Медведев.