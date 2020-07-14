Комиссия СФ представит доклад о вмешательстве в дела России

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Комиссия Совета Федерации передаст в международные организации материалы о вмешательстве извне во внутренние дела России. В частности, специалисты дадут политическую оценку попыткам влияния на процесс голосования по поправкам к Конституции.

Сама комиссия категорически осуждает попытки вмешательства во внутренние дела РФ в указанный период и передаст материалы о них в международные организации для политической оценки грубых нарушений международного права, — отмечается в проекте доклада, который приводит ТАСС.

В документе говорится, что комиссия делает выводы в том числе на основании проверки правоохранительных органов. Будут учтены правонарушения, выявленные в период с января по июль 2020 года, и наказаны виновные. Кроме того, комиссия намерена до 1 сентября рассмотреть пакет предложений законодательного характера для усиления противодействия любым попыткам вмешательства извне.

В комиссии подчеркнули, что несмотря на масштабные усилия зарубежным силам не удалось повлиять на процесс и итоги голосования. Комиссия также намерена провести мониторинг региональных выборов в сентябре 2020 году и оценить риски разжигания на территории РФ сепаратистских настроений, межнациональной и межрелигиозной розни.

В проекте доклада указывается, что власти США и их союзники пытались дестабилизировать ситуацию в РФ и вызвать недоверие к действиям российских властей на фоне пандемии коронавируса.