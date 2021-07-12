Лидер «Российского союза ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич в разговоре с NEWS.ru отреагировал на слова делегата Польши в ПАСЕ Ивоны Арент, которая во время своего выступления допустила оскорбительное высказывание в адрес президента РФ Владимира Путина. Он подчеркнул, что депутат сейма, считающая себя культурной европейской женщиной, не имеет права говорить подобные вещи в адрес кого-либо. По его словам, «она опустила себя ниже канализации и не представляет собой ничего сегодня».

Спикер заметил, женщина могла научиться таким высказываниям у жуликов и бандитов, которые сейчас терроризируют Европу. Он считает, что эти люди «бегут впереди друг дружки», выполняя задачи, которые им поставил хозяин по русофобии.

Эта речь была воспринята рукоплесканием, н, видимо, там большое количество не очень поняли, что она сказала, но это говорит о их культуре. Вообще, Европа рушится, и российская спецоперация по борьбе с фашизмом, который возник на территории русской земли, столкнувши русских людей друг с другом в атаке под руководством США, — это приведёт к краху сначала Европы, потом США. Я это вижу, потому что запущен этот вирус разрушения в человеческом сознании. И он приведёт к колоссальным последствиям. Но мы точно справимся со всеми проблемами, люди наши не будут голодать, а дети будут ходить в школу. Нам никто не принесёт бактериологическое оружие, — подчеркнул политик.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что спецоперация России на Украине не преследует цели разрушить государственность этой страны или свергнуть президента. Она также подчеркнула, что Москва сделает всё, чтобы преступления киевского режима против человечности не остались безнаказанными.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля принял решение о начале специальной военной операции в Донбассе с целью демилитаризации Украины. В обращении к украинцам он отметил, что события, которые разворачиваются сегодня, связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа, а с защитой России от тех, кто «взял Украину в заложники и пытается использовать её» против Москвы.