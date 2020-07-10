Клинцевич призвал подать встречные иски за дискредитацию РФ по делу MH17

https://static.news.ru/photo/ed764434-c2c4-11ea-8d3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Ermochenko/Global Look Press

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич, комментируя иск Нидерландов к РФ по делу рейса MH17, напомнил, что основное разбирательство продолжается. Пока нет ни одного доказательства вины России.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов направило иск в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России по делу сбитого в 2014 году в небе над Донбассом малайзийского Boeing рейса MH17. Родственники погибших подали аналогичную жалобу в этот же суд.

Российский политик считает, что американские и украинские спецслужбы продолжают использовать дело рейса MH17 для дискредитации России. По его словам, у них ничего не получится и мир узнает истинную правду, так как скрыть её нельзя.

Надо начинать подавать встречные иски. Чётко, как это умеют наши правоохранительные органы, собрать необходимый материал и доказать всему миру, какая провокация была совершена американскими и украинскими спецслужбами по дискредитации России, — отметил Клинцевич в интервью телеканалу «360».

Он также предложил потребовать компенсацию, так как на протяжении шести лет РФ несла имиджевые и инвестиционные потери.

Пассажирский Boeing 777 компании «Малайзийские авиалинии», выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области Украины 17 июля 2014 года. К тому времени на востоке Украины уже шёл вооружённый конфликт. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Журналисты проекта Bellingcat на своём ресурсе доказывали, что лайнер был сбит ракетой, которую привезли в Донбасс из России. Они нашли в соцсетях множество видео и фотографий, запечатлевших переброску летом 2014 года «Буков» (зенитная установка) российскими солдатами (53-й бригады из Курска) на границу с Украиной. В Bellingcat утверждают, что опознали на кадрах от 17 июля из Донбасса «Бук» 53-й бригады по таким приметам, как следы от закрашенного номера, повреждения резинового брызговика над гусеницей, и единственному отличающемуся от других катку.

К похожим выводам пришла и международная следственная группа. В неё вошли специалисты Нидерландов, Украины, Малайзии, Бельгии и Австралии. В июне 2019 года следователи нашли четырёх человек (трое граждане России и один украинец), которые могут быть причастны к авиакатастрофе. Это бывший сотрудник ФСБ РФ и экс-командующий ДНР Игорь Гиркин (Стрелков) и его подчинённые Сергей Дубинский, Олег Пулатов и Леонид Харченко. По данным следствия, первые трое являются гражданами РФ, а Харченко имеет украинское гражданство.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17. По её мнению, факт выхода этой книги демонстрирует стремление малайзийцев сформировать собственное мнение о случившемся. Захарова, в частности, обратила внимание на то, что автор книги выдвинул версию о том, что США использовали катастрофу как повод ввести новые санкции против России.