Главе США Джо Байдену следует прислушаться к тому, что говорит президент РФ Владимир Путин, а не называть его в частных разговорах «парнем с ядерным оружием и без друзей», рассказал NEWS.ru лидер Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич. Собеседник добавил, что руководитель РФ не только «с ядерным оружием, но ещё и с яйцами». Таким образом он прокомментировал сюжет американского телеканала NBC о том, что Байден в личных беседах с коллегами называет «парнем с ядерным оружием и без друзей».

Это типичное поведение для американцев и для президента [США]. Они всех друзей, включая своих партнёров, считают ниже себя. Они — Боги, они — самые главные. Они рулят миром, это правда. Я это знаю, так было всегда. Это не сегодня и не вчера созданная система. У американцев так было всегда. А по поводу парня с ядерным оружием без друзей — я бы Байдену добавил бы — американский дедушка должен понимать, что этот парень с ядерным оружием, но он ещё с яйцами, поэтому вы, ребята, слушайте, что они говорит, иначе огребёте, — подчеркнул Клинцевич.

Накануне NBC заявил, что в приватных беседах Байден называет Путина «парнем с ядерным оружием и без друзей». Также Байден в шутливой манере высказывался о Макроне, Шольце и Джонсоне, но Совбез всё это отрицает. О лидерах стран нынешний хозяин Белого дома в шутку высказывался во время частных встреч, причём речь шла только о только о тех политиках, которые участвуют в разрешении украинского конфликта. Так, о канцлере Германии Олафе Шольце Байден высказался, что он «не Ангела Меркель». А манеру британского премьера Бориса Джонсона американский президент назвал «шумной».

О президенте Франции Макроне глава США высказался, что тот «хочет быть Шарлем де Голлем», ссылается телеканал на собственные источники. Однако представитель Совбеза США Эмили Хорн заявила в ответ, что всё это «анонимные слухи никоим образом не отражают того, что президент говорит или думает о своих коллегах, которых он уважает и ценит».

В марте прошлого года президент США Джо Байден заявил, что считает своего российского коллегу Владимира Путина «убийцей». Об этом он заявил в интервью телеканалу ABC News. На просьбу журналиста уточнить, считает ли Байден Путина убийцей, президент США ответил: «Ммм... хмм... Да, я считаю».