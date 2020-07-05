Климкин напророчил России обнищание и жестокость

Россия будет постепенно беднеть из-за падения цен на нефть и газ. И из-за этого станет более жёсткой и непредсказуемой.
Такое мнение выразил на своей странице в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Россия будет беднее, ведь нефть и газ становятся дешевле, слабее из-за стремления регионов играть большую роль, поэтому пусть лучше со своими автономиями разбираются. И ещё она будет жёсткой и более непредсказуемой, — написал политик.
Также Климкин высказался насчёт Краматорска и Славянска, которые были «освобождены» шесть лет назад. Никто в этих городах ни к какому «особому статусу» не стремится, заявил Климкин.
Никто там особенно не стремится к какому-то «особому» статусу, а тем более не стремится к худшему варианту России, которую она строит на оккупированных территориях, — не сомневается бывший министр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в России добровольно никто не откажется от Крыма, его можно только отобрать. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
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