Климкин напророчил России обнищание и жестокость

https://static.news.ru/photo/59195436-bf2f-11ea-8697-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Россия будет постепенно беднеть из-за падения цен на нефть и газ. И из-за этого станет более жёсткой и непредсказуемой.

Такое мнение выразил на своей странице в Facebook бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Россия будет беднее, ведь нефть и газ становятся дешевле, слабее из-за стремления регионов играть большую роль, поэтому пусть лучше со своими автономиями разбираются. И ещё она будет жёсткой и более непредсказуемой, — написал политик.

Также Климкин высказался насчёт Краматорска и Славянска, которые были «освобождены» шесть лет назад. Никто в этих городах ни к какому «особому статусу» не стремится, заявил Климкин.

Никто там особенно не стремится к какому-то «особому» статусу, а тем более не стремится к худшему варианту России, которую она строит на оккупированных территориях, — не сомневается бывший министр.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России добровольно никто не откажется от Крыма, его можно только отобрать. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.