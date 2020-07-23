Китай объявил о закрытии генконсульства США в Сычуани

https://static.news.ru/photo/b2e653ae-cd6e-11ea-9eab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Dwi Anoraganingrum/Geisler-Fotop/Global Look Press

МИД КНР принял решение закрыть генконсульство Соединённых Штатов в Чэнду, административном центре провинции Сычуань, уведомив об этом американское посольство.

Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности, — говорится в заявлении МИД.

Внешнеполитическое ведомство отметило, что 21 июля США грубо нарушили нормы международного права, в одностороннем порядке потребовав от китайской стороны закрытия генконсульства в Хьюстоне.

Вышеупомянутые инициативы китайской стороны являются оправданной и необходимой реакцией на необоснованные действия Соединённых Штатов в соответствии с основными нормами международного права и международных отношений, а также с дипломатической практикой, — цитирует сообщение МИД КНР ТАСС.

Также в ведомстве заявили, что ответственность за сложившуюся между странами ситуацию лежит на США, и призвали отменить решение о закрытии генконсульства в Хьюстоне, создав условия для нормализации американо-китайских отношений.

Главный редактор газеты «Хуаньцю шиьбао» Ху Сицзинь, комментируя заявление МИД, отметил, что ведомство принимает такие меры вынужденно, так как в противном случае авторитет КНР, как великой державы, будет разрушен, а «линия обороны в сложных условиях развалится». Он отметил, что у китайской стороны есть план действий на случай, если Соединённые Штаты «станут ещё более агрессивными».

21 июля Соединённые Штаты Америки потребовали от КНР закрыть в течение 72 часов генконсульство, расположенное на территории Хьюстона.

Как писал NEWS.ru ранее, Соединённые Штаты предлагают противопоставить Китаю новый альянс государств-единомышленников, заявил госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в президентской библиотеке Ричарда Никсона в штате Калифорния. Госсекретарь отметил, что действия КНР являются вызовом, с которым страны Запада ещё не сталкивались.