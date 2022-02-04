Китаевед объяснил, почему Россия и КНР не создадут полноценный военный союз

Специфика российско-китайских отношений при лидере РФ Владимире Путине и председателе КНР Си Цзиньпине состоит в том, что внешняя их сторона зачастую очень сильно отличается от последующего выполнения договорённостей. Их объём, как правило, в реальности больше озвучиваемых прессе положений, рассказал NEWS.ru китаевед-публицист Николай Вавилов, комментируя проходящие переговоры руководителей двух государств в Пекине. Спикер подчеркнул, что сейчас «это усиленно тем, что переговоры идут в преддверии большого геополитического кризиса на Украине и вокруг Тайваня». Эксперт также заявил, что создание полноценного военного союза Москвы и Пекина практически невозможно.

Вавилов предположил, что по итогам беседы Путин и Си Цзиньпин примут «знаковую декларацию о международных отношениях в новую эпоху», а документ фактически станет ответом на новую Атлантическую хартию, подписанную президентом США Джо Байденом.

Мы живём во время, когда экономики, политические системы и лидеры переплетены взаимными обязательствами. Классический военный союз XIX-XX века сейчас нереализуем. Скорее всего, комплекс договорённостей РФ и КНР, гласных и негласных, получит гибридный характер. <...> Речь идёт о создании полноценного союза XXI века гибридного типа. Тот союз, который не мешает странам достаточно эффективно использовать их сильные стороны во взаимодействии, гарантирует им ненападение и при этом не заставляет страны нести избыточные обязательства в случае агрессии против одной из стран со стороны третьего государства, — подчеркнул Вавилов.

Китаевед объяснил, что в случае обострения на Украине КНР не будет выгодно полностью прервать отношения с Западом, и то же касается РФ — если в теории страны заключат полноценный военный союз, Москву вовлекут «в весь объём давления и санкций, связанный с Тайванем».

Гибридные или скрытые союзы намного эффективнее открытых, типа НАТО, провалившего «оборону Украины». Жёсткие обязательства работают против самого союза НАТО. Есть вторая причина — идеологическая. КНР и РФ выступают против военных союзов в принципе. Это станет предметом идеологической атаки. Они довольствуются гибридными формулами «больше, чем союз». Мы помогаем Китаю создавать ПРО, это действительно больше чем союз. В XXI веке ПРО — основа защиты от вторжения, основа национальной обороны, — считает Вавилов.

Он также напомнил о недавно проведённых российско-китайских военных учениях в 2020–2021 годах, несмотря на пандемию COVID-19: войска КНР присутствовали на манёврах «Кавказ-2021», а российские — в КНР. Эксперт подытожил, что часть закрытых документов, подписанных между РФ и КНР в сфере военно-технического сотрудничества, могут носить характер, «близкий к военному союзу».

Ранее Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о международных отношениях, сообщили в пресс-службе Кремля. Согласно документу, РФ и Китай намерены противостоять вмешательству внешних сил во внутренние дела суверенных стран. Также Москва и Пекин выступают против действий внешних сил по подрыву безопасности и против «цветных революций».