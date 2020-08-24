Киселёв объяснил разницу между Лукашенко и Путиным после слов о «крысах»

https://static.news.ru/photo/71cba82a-e5ff-11ea-b6aa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Телеведущий Дмитрий Киселёв раскритиковал президента Белоруссии Александра Лукашенко, сравнившего протестующих граждан страны с крысами. По его словам, высказываясь подобным образом, он проигрывает российскому лидеру Владимиру Путину, который выбирает «по-спортивному уважительный стиль» в общении с людьми.

Он отметил, что Лукашенко часто ведёт себя не по-лидерски, и этот случай является очередным тому доказательством. В частности, глава республики «грубовато» разговаривает с пилотом вертолёта.

Это проигрыш, ведь такое само по себе не может вызывать симпатии и отталкивает даже потенциальных союзников. Россиянам в диковинку, — написал Киселёв в своём Telegram-канале.

От отметил, что Путин в отличие от Лукашенко ни разу не оскорбил ни одного своего политического оппонента.

Белорусские граждане вышли на массовые акции протеста после выборов президента республики, которые состоялись 9 августа и на которых в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Несогласные с результатами подсчёта голосов граждане вышли на улицы. По данным ЦИК, действующий президент набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.

23 августа несогласные с результатами выборов вышли на «Марш новой Беларуси». Перед ними выступили члены президиума координационного совета белорусской оппозиции. В частности, Мария Колесникова призвала митингующих не сдаваться.

Как писал NEWS.ru, Лукашенко, пролетая на вертолёте над Минском, презрительно назвал протестующих крысами.