Кирилл Дмитриев: преемник или вице-премьер

12 апреля исполняется 46 лет главе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллу Дмитриеву, деятелю, ставшему особенно заметным для широкой публики после запуска на «орбиту» нашей антиковидной вакцины «Спутник V». Известно, что его фонд не просто финансировал саму разработку вакцины специалистами Института вирусологии им. Гамалеи, но и успешно занимается её продвижением в мире. В результате она уже одобрена в 60 странах с населением более полутора миллиарда. А это потенциально безбрежный рынок для нашей вакцины, коммерческий оборот которой, по некоторым оценкам, может колебаться в пределах 15–20 миллиардов долларов.

Понятно, что некоторые сравнивают такой научно-коммерческий прорыв по значению с полётом Юрия Гагарина, в день приземления которого (какое удивительное совпадение) и родился в Киеве Дмитриев. Естественно, все причастные к такому успеху получат достойные награды. А что касается Дмитриева, то, по некоторым информации, его ждёт пост вице-премьера. Причём назначение может случиться уже после оглашения послания президента в рамках намеченных в этом выступлении возможных административных преобразований.

Но дело в том, что ещё до «триумфального полёта» нашей космической вакцины глава РФПИ был героем многих довольно дерзких аппаратных гипотез. Действительно, не так много в наших верхах специалистов, с отличием окончивших Стэнфорд и Гарвардскую школу бизнеса. Собственно, юный киевлянин с подросткового возраста жил у родственников в США. Потом активно работал с известным украинским олигархом Пинчуком, стал известен в среде крупнейших инвесторов, перебрался в Россию, как часть глобального финансового рынка. Был в сотне успешных молодых инвесторов «Всемирного экономического форума в Давосе». И уже 10 лет возглавляет наш РФПИ, в портфеле которого осуществлённые инвестиционные проекты в десятках регионов на триллионы рублей.

Кирилл Дмитриев rdif.ru

Впрочем, явно его деятельность не ограничивалась рамкам фонда. Известны его конфиденциальные встречи с советником Трампа Энтони Скарамуччи и на Сейшелах с главой крупной военной компании Вlackwater Эриком Принсом. За океаном сочли, что таким, мол, образом Москва стремилась установить неформальный устойчивый канал связи с тогдашней штатовской администрацией. Вообще существует кулуарное мнение, что Кирилл Александрович, используя свои международные связи, может выполнять деликатные президентские поручения в сфере защиты российских интересов.

Так или иначе, но коллекция его орденов, начиная с российского Александра Невского и французского Почётного легиона и заканчивая наградами Италии и Саудовской Аравии, говорит о многом. Ещё накануне президентских выборов 2018 года бытовало мнение, что именно Дмитриев с его потенциалом международных личных связей мог бы стать во главе нашего МИД вместо якобы просившегося в отставку Сергея Лаврова.

А некоторые наиболее дерзкие аналитики видели в нём даже идеального преемника в Кремле. У нас же нет американских ограничений, дозволяющих приходить в Белый дом только родившимся в США. К тому же считается, что у Дмитриева есть, дескать, прямые связи и с семьёй президента. Известно, что его жена Наталья Попова является первым замом генерального директора фонда «Иннопрактика», возглавляемого Екатериной Тихоновой, которую считают дочерью президента.

Вот такая фигура находится в ближайшем резерве управления страной. Посмотрим, какие ещё подарки он получит к своему дню рождения.