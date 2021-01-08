Ким Чен Ын: КНДР будет развивать отношения с РФ и Китаем

https://static.news.ru/photo/fa7d2798-521f-11eb-a5e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksander Safronov/Global Look Press

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР продолжит развивать конструктивные отношения с Россией и Китаем для «противостояния угрозам».

Выступая на восьмом съезде Трудовой партии Кореи (ТПК), Ким Чен Ын значительную часть речи посвятил международным отношениям и политике Пхеньяна в отношении ряда стран. Отдельно северокорейский лидер остановился на «братских» отношениях с Китаем, передает РИА Новости.

Требования эпохи диктуют необходимость сохранять братскую дружбу и сплоченность двух народов, двух партий Китая и КНДР, соединенных одной судьбой, неразделимых в борьбе против общих угроз, — заявил Ким Чен Ын.

Он заметил, что Пхеньян уже гарантировал прогресс в отношениях с Китаем посредством встреч на высшем уровне и росту доверия между странами. Лидер КНДР считает важными также отношения с Россией.

Также КНДР стремится к новому прогрессу в отношениях КНДР и России, проводя внешнеполитическую деятельность ради развития дружественных отношений и сотрудничества, и заложила фундамент для дальнейшего развития дружественных отношений с Россией, — заявил Ким Чен Ын.

Как сообщал NEWS.ru, в ходе своего выступления, по данным южнокорейского агентства Yonhap, Ким Чен Ын назвал главным врагом своей страны США и добавил, что отношение Пхеньяна к Вашингтону не зависят от того, кто именно сидит в Белом доме, а о того, какую политику проводит американское руководство.