Второе десятилетие XXI века вместе с предновогодней суетой и праздничными каникулами подошло к концу, но время составления различных рейтингов и подведения итогов ещё не закончилось.Так, в первую полноценную рабочую неделю политологи Дмитрий Гусев и Александр Мартынов подготовили и презентовали рейтинг «Коэффициент полезности депутатов Госдумы» по итогам осенней сессии.

Как мы знаем от председателя нижней палаты российского парламента Вячеслава Володина, в указанный период депутаты были весьма трудолюбивы и приняли более двухсот законов. Но, как следует из личного опыта жизни в России, активность народных избранников далеко не всегда является залогом улучшения жизни их избирателей. Потому эксперты основывались на четырёх факторах: помимо законотворческой деятельности оценивались способность политиков мобилизовать свой электорат для народного голосования, индекс медийности и уровень экспертной оценки их работы в регионе.

Лидером стал Павел Крашенинников из «Единой России», за ним расположились председатель комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов из ЛДПР и глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представляющий «Справедливую Россию». Также в пятёрке оказались единороссы Ирина Яровая и Антон Гетта. Всего в первой десятке, кроме Нилова, ещё только один депутат не из правящей партии — замыкающий её глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР). Если кому-то интересно, то худшим стал коммунист Михаил Авдеев. При этом в список сознательно не были включены председатель ГД и лидеры думских фракций, поскольку авторы посчитали, что они, в силу своего положения, имеют преимущество перед другими парламентариями.

Ярослав Нилов Сергей Булкин/NEWS.ru

Сам по себе этот рейтинг — вещь в себе, и широкой публике он не столь интересен, как выводы, которые сделали его авторы во время своей работы. Так, они отмечают, что активность народных избранников в последнее время растёт, что свидетельствует о фактическом старте избирательной кампании 2021 года.

Часто принято сетовать на то, что в Госдуме работает много людей старшего поколения, и связывать надежды на будущее страны с молодёжью. Однако практика показывает, что наиболее активными являются как раз депутаты в возрасте 50-60 лет, а их более юные и энергичные коллеги ветеранам в этом плане уступают. И хотя мы всё ещё держим на границе сознания оговорку о том, что активность не всегда во благо, нельзя забывать также, что Госдума — это их основное место работы с неплохим окладом.

Кроме того, уже практически общепризнано, что заниматься политикой на серьёзном уровне в отрыве от соцсетей сейчас невозможно. Например, эксперты сходятся во мнении, что одной из причин успеха Дональда Трампа на президентских выборах стала лучшая кампания в социальных сетях, и речь здесь идёт не о «российском вмешательстве», а об эффективном использовании предоставляемых Facebook и Twitter возможностей. Наблюдая за тем, какие действия совершаются в лучших домах Лондона и Парижа, наращивают свою интернет-активность и наши народные избранники: они стали писать в Сети чаще и интереснее, увеличивая число подписчиков. При этом российские политики в большей степени пользуются этими ресурсами как способом повысить свою цитируемость в СМИ, практически полностью игнорируя возможности обратной связи. Исходя из данных рейтинга, только 52 депутата из 444 нашли в себе силы, чтобы ответить подписчику на «сложнейший» вопрос: «Как можно попасть к Вам на приём?». И в этом свете вся их сетевая активность не имеет, конечно, ничего общего с открытостью и является лишь медиаширмой, а украшать её поручено смм-щикам, которым за общение с плебсом просто не платят.

Но самый интересный вывод, сделанный экспертами — это низкая потенциальная переизбираемость депутатов. Специалисты полагают, что половина из 444 народных избранников имеют очень низкие шансы сохранить за собой кресло в зале заседаний на Охотном ряду. Причём бледнее всего в общем строю «двоечников» выглядят «эсэры», у которых, как мы отмечали ранее , вообще есть все шансы сделать Госдуму трёхпартийной, не дотянув на выборах до заветных пяти процентов. Ну а лучше всего, как и следовало ожидать, дела обстоят у «Единой России», там ожидается наименьшая ротация.

Таким образом, судя по всему, в новом составе парламента нас ждёт обновлённая оппозиция. Учтёт ли она ошибки предшественников — покажет время.