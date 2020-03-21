Несмотря на многочисленные слухи, обе палаты российского парламента продолжают работать, немного откорректировав план мероприятий. В Совете Федерации часть встреч перенесли в режим телеконференций, оставив в оффлайн запланированное ранее пленарное заседание, а в Госдуме с понедельника, 23 марта, начинается региональная неделя, после которой будут проводиться и пленарки, чередуемые заседаниями комитетов. NEWS.ru выяснил, как депутаты и сенаторы намерены, соблюдая медико-санитарные рекомендации, продолжать свою деятельность.
Депутатский карантин
12 марта в Госдуме произошел скандал — депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, вернувшись из Франции, сразу явился на пленарные заседания, не выдержав двухнедельный карантин. Этот вопрос поднял непосредственный начальник парламентария — лидер партии и руководитель фракции либерал-демократов Владимир Жириновский. Депутата отправили на карантин, с которого он, по данным NEWS.ru, уже вышел.
Карантин у Сергея Михайловича закончился, — сообщили в его пресс-службе.
При этом планов на региональную неделю у политика пока, по данным его подчиненных, нет. Как, впрочем, и комментария на инициативу коллег по партии о досрочном его прекращении полномочий.
Комментариев от добровольно самоизолировавшегося также после поездки во Францию вице-спикера Госдумы Петра Толстого получить не удалось. В его социальных сетях, правда, указано, что работа парламентария с избирателями будет проходить в дистанционном формате — через почту, соцсети и электронную приёмную нижней палаты парламента.
До встречи в онлайн
Надо сказать, что в условиях вспышки вируса COVID-19 дистанционная работа и режим онлайн остаются единственными вариантами работы депутатов с избирателями. Как заявил в беседе с NEWS.ru замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, серьезная ситуация с эпидемией — не повод не выполнять обязанности, возложенные избирателями на депутатов.
Дел очень много, планов — тоже. Я вот вернулся из Жигулёвска, где общался с ребятами и девушками, проводил мастер-классы по журналистике. Сейчас улетаю в Воронеж. Там нужно провести и встречи с властями по ряду вопросов, и в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы есть дела, связанные с консервацией Ротонды, и встреча с десантниками. Главное — соблюдать медико-санитарные рекомендации и продолжать выполнять обязанности депутата. Коронавирус — не повод откладывать работу.
Парламентарий добавил, что раз в Москве сегодня запрещено заниматься спортом в залах и фитнес-клубах, то совершенно безопасно бегать, главное — выбирать безлюдные места.
Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов сообщил News.ru, что намерен провести всю региональную неделю на связи с людьми.
Мероприятий никаких не планируется. Приёмы, звонки, рассмотрение обращений, но не в живую, не в приёмной, а по телефону и по почте.
Аналогичная тактика и у коммунистов. Депутат от КПРФ Александр Ющенко отметил, что пока отменил все свои приёмы только на понедельник-вторник.
Что будет дальше — посмотрим, но пока говорить рано. Собирать людей — это опасно, потому как вирус распространяется.
Также NEWS.ru выяснил, что ранее комитет Госдумы по делам СНГ принял решение не посылать в Абхазию наблюдателей на повторные выборы президента. По словам собеседника агентства, причина тому — распространение коронавируса.
Штатный режим в аккуратном формате
Максимально сокращены контакты и в Совете Федерации. Все зарубежные поездки и встречи с коллегами-иностранцами сенаторы прекратили. Остаётся только формат интернет-общения. Что касается работы верхней палаты парламента, то здесь, по словам первого заместителя главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Полетаева, работать всё будет в штатном режиме.
Те пленарные заседания, которые запланированы были, пройдут. Все в графике. Ближайшее ожидается 25 марта, дальнейшее — 15 апреля, 24 апреля.
Также сенатор добавил, что часть мероприятий переведена в режим видеоконференций, так как большое количество людей обычно прилетает на них из регионов. Такие меры предосторожности, по его словам, необходимы для того, чтобы не подвергать людей опасности.
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