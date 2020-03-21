Несмотря на многочисленные слухи, обе палаты российского парламента продолжают работать, немного откорректировав план мероприятий. В Совете Федерации часть встреч перенесли в режим телеконференций, оставив в оффлайн запланированное ранее пленарное заседание, а в Госдуме с понедельника, 23 марта, начинается региональная неделя, после которой будут проводиться и пленарки, чередуемые заседаниями комитетов. NEWS.ru выяснил, как депутаты и сенаторы намерены, соблюдая медико-санитарные рекомендации, продолжать свою деятельность.

Депутатский карантин

12 марта в Госдуме произошел скандал — депутат от ЛДПР Сергей Катасонов, вернувшись из Франции, сразу явился на пленарные заседания, не выдержав двухнедельный карантин. Этот вопрос поднял непосредственный начальник парламентария — лидер партии и руководитель фракции либерал-демократов Владимир Жириновский. Депутата отправили на карантин, с которого он, по данным NEWS.ru, уже вышел.

Карантин у Сергея Михайловича закончился, — сообщили в его пресс-службе.

При этом планов на региональную неделю у политика пока, по данным его подчиненных, нет. Как, впрочем, и комментария на инициативу коллег по партии о досрочном его прекращении полномочий.

Комментариев от добровольно самоизолировавшегося также после поездки во Францию вице-спикера Госдумы Петра Толстого получить не удалось. В его социальных сетях, правда, указано, что работа парламентария с избирателями будет проходить в дистанционном формате — через почту, соцсети и электронную приёмную нижней палаты парламента.

До встречи в онлайн

Надо сказать, что в условиях вспышки вируса COVID-19 дистанционная работа и режим онлайн остаются единственными вариантами работы депутатов с избирателями. Как заявил в беседе с NEWS.ru замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко, серьезная ситуация с эпидемией — не повод не выполнять обязанности, возложенные избирателями на депутатов.

Дел очень много, планов — тоже. Я вот вернулся из Жигулёвска, где общался с ребятами и девушками, проводил мастер-классы по журналистике. Сейчас улетаю в Воронеж. Там нужно провести и встречи с властями по ряду вопросов, и в связи с подготовкой к празднованию 75-летия Победы есть дела, связанные с консервацией Ротонды, и встреча с десантниками. Главное — соблюдать медико-санитарные рекомендации и продолжать выполнять обязанности депутата. Коронавирус — не повод откладывать работу. Евгений Ревенко депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России» депутат Госдумы, замсекретаря Генсовета «Единой России»

Парламентарий добавил, что раз в Москве сегодня запрещено заниматься спортом в залах и фитнес-клубах, то совершенно безопасно бегать, главное — выбирать безлюдные места.

Депутат от «Справедливой России» Олег Нилов сообщил News.ru, что намерен провести всю региональную неделю на связи с людьми.

Мероприятий никаких не планируется. Приёмы, звонки, рассмотрение обращений, но не в живую, не в приёмной, а по телефону и по почте. Олег Нилов депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы, замруководителя фракции «Справедливая Россия»

Аналогичная тактика и у коммунистов. Депутат от КПРФ Александр Ющенко отметил, что пока отменил все свои приёмы только на понедельник-вторник.

Что будет дальше — посмотрим, но пока говорить рано. Собирать людей — это опасно, потому как вирус распространяется. Александр Ющенко депутат Госдумы, член фракции КПРФ депутат Госдумы, член фракции КПРФ

Также NEWS.ru выяснил, что ранее комитет Госдумы по делам СНГ принял решение не посылать в Абхазию наблюдателей на повторные выборы президента. По словам собеседника агентства, причина тому — распространение коронавируса.

Штатный режим в аккуратном формате

Максимально сокращены контакты и в Совете Федерации. Все зарубежные поездки и встречи с коллегами-иностранцами сенаторы прекратили. Остаётся только формат интернет-общения. Что касается работы верхней палаты парламента, то здесь, по словам первого заместителя главы комитета по конституционному законодательству и госстроительству Владимира Полетаева, работать всё будет в штатном режиме.

Те пленарные заседания, которые запланированы были, пройдут. Все в графике. Ближайшее ожидается 25 марта, дальнейшее — 15 апреля, 24 апреля. Владимир Полетаев первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству первый зампредседателя комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству

Также сенатор добавил, что часть мероприятий переведена в режим видеоконференций, так как большое количество людей обычно прилетает на них из регионов. Такие меры предосторожности, по его словам, необходимы для того, чтобы не подвергать людей опасности.