Как идти на выборы: заочный спор Медведева и Кириенко

Мы уже отмечали, что «добро», данное всем восемнадцати «старым» губернаторам на переизбрание, де-факто означало начало избирательной кампании, которая завершится в единый день голосования 13 сентября. Более того, было торжественно сообщено, что за некоторым исключением все региональные лидеры подняли знамя именно «Единой России». И наконец покончено с порочной, по мнению Дмитрия Медведева, практикой, когда официальные кандидаты стыдливо назывались независимыми, хоть и пользовались полной поддержкой единороссов.

Димитрий Анатольевич смело критиковал эту практику на последнем партийном съезде, хотя в качестве независимых переизбирались и Сергей Собянин, и Александр Беглов. Не говоря уже о нынешней фракции «Единой России» в Мосгордуме. Конечно, Медведев утратил свои премьерские полномочия, но он остаётся лидером партии власти, политиком, выдвигающим собственные весьма резонансные инициативы. А значит, прекращение перекрашивания кандидатов и их поход во власть с открытым партийным забралом, без сомнения, значительная моральная победа Дмитрия Анатольевича. Таким образом, Медведев не только поднял своё значение кормчего партии, но и нанёс удар по позициям куратора внутренней политики администрации президента Сергея Кириенко, который считается главным инициатором отказа от партийного значка на время предвыборных кампаний.

Весьма характерно, что в необходимости сохранения партийных цветов, идя на выборы, достигли внутрипартийного консенсуса Дмитрий Медведев и секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Оба полагают, что меньше всего ставленникам Кремля надо стесняться своей политической альма-матер. Более того, считается, что губернатор, не скрывающий своей партийной принадлежности, не просто выглядит уверенным в себе политиком, но волей-неволей укрепляет всю губернскую вертикаль власти, заставляет местные элиты выстраиваться в своем кильватере. А не метаться в поисках политической опоры.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Все так, однако, рейтинги партии власти в регионах оставляют желать лучшего. Несмотря на все предпринимаемые усилия. По опросам ВЦИОМа, в лучшем случае, «Единая Россия» в целом набирает 32% голосов. И этот рейтинг не меняется, вопреки всем последним мерам по поддержке как семей, так и отраслей экономики, которые горячо приветствовались депутатами-единороссами.

В результате вырисовывается очень примечательная схема взаимодействия разных политических конструкций. Инициатива Медведева поднимает его престиж и подаёт сигнал важный всем, кто считает его лидерство «токсичным» для перспектив партии в целом. Но за результат- то, в конечном итоге, отвечает управление внутренней политики АП и Сергей Кириенко. К слову, на этот раз проведена достойная подготовительная работа в регионах, и вряд ли возможны проколы типа победы Сергея Фургала в Хабаровском крае. Но считается, что перевыборы «открытых» единороссов потребуют больших усилий, большего напряжения административного ресурса и финансовых вливаний на местах.

А вот лавры в значительной степени достанутся как раз принципиально партийному Дмитрию Анатольевичу, который вроде бы настоял на открытости и оказался прав. Однако наиболее независимые кандидаты, сильные поддержкой реальных финансовых групп, типа баллотирующегося в Республике Коми Владимира Уйбы, предпочли проигнорировать призывы Медведева. И идут к своей победе независимыми.

Впрочем, после принятия конституционных поправок и, видимо, успешной кампании в сентябре, Дмитрий Медведев может занять пост пожизненного сенатора с самыми высокими перспективами в Совфеде. Но это уж совсем другая история.