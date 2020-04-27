Израиль отметил недовольство Путина по поводу работы Асада

Израильская пресса сообщила о недовольстве президента России работой сирийского лидера Башара Асада.
Россия полностью недовольна тем, как сирийский режим справляется с экономическим кризисом, поскольку создаётся впечатление, что он не подчиняется указаниям, что может привести к нежеланию в одиночку нести связанные с этим расходы, — цитирует заявление сирийского политолога Абделя Вахаба Асси телеканал Keshet 12.
Помимо этого, обозреватели отмечают склонность Дамаска к нежеланию проявлять дальновидность и гибкость. По их мнению, Сирия нацелена на необусловленную финансово-экономическую помощь.
Россияне не меньше китайцев знают о том, как давать взятки, но считают, что не должны платить, потому что спасли систему, — отметили эксперты.
Как ранее писал NEWS.ru, президенты России и Сирии Владимир Путин и Башар Асад провели телефонный разговор.