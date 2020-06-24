Избитый депутат рассказал свою версию драки в Саратовской облдуме

https://static.news.ru/photo/4fdb788c-b655-11ea-866c-fa163e074e61_660.jpg Николай Бондаренко Фото: Николай Бондаренко/vk.com

Депутат Саратовской облдумы Николай Бондаренко, оказавшийся в самом центре скандала, решил рассказать свою версию драки в учреждении.

Конфликт произошёл во время выступления главы мандатной комиссии Николая Бушуева. Депутат от фракции КПРФ Николай Бондаренко встал и начал снимать его выступление. Однако такое поведение не понравилось коллегам. Так, депутат от «Единой России» Анатолий Ципящук бросил в Бондаренко бутылку с водой и попросил удалиться «оператора» из зала. Началась потасовка.

По словам Бондаренко, он подошёл к Бушуеву, который лишил его слова, чтобы записать его выступление на телефон. Так принято в саратовской облдуме. Однако в этот момент депутат от Единой России Петров начал его оскорблять.

Господин Петров начал меня провоцировать, оскорблять. В мой адрес посыпались угрозы. Он достал телефон, включил фонарик, чтобы помешать мне снимать. Все это запечатлено на видео. Рядом с ним сидел однопартиец, господин Ципящук, главврач Саратовской областной больницы. Оскорбляя меня, он начал угрожать, что кинет в меня бутылку. Сначала он схватил пустую бутылку, но потом, видимо, понял, что это не соответствует его намерениям, взял полную бутылку, и со всей силы запустил ей мне в голову. Это четко видно на многих кадрах, — отметил политик в разговоре с «MK».

Он добавил, что однопартиец Александр Анидалов вступился за него. После этого начали подтягиваться другие люди. В результате около 15-20 человек оказались втянутыми в потасовку.

Председатель думы Александр Романов призвал рассмотреть участие всех депутатов в этом скандале. Однако Бондаренко свою вину отрицает.

Как писал NEWS.ru, лидер КПРФ Геннадий Зюганов отреагировал на драку депутатов в Саратовской областной думе. Он пообещал лично разобраться с этим инцидентом.

В свою очередь замсекретаря генсовета «Единой России» Александр Хинштейн, комментируя потасовку в саратовской облдуме, заявил, что в этом деле необходимо детально разобраться.