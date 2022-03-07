Из Сирии было доставлено 50 тонн продовольствия на Украину

Из Сирии было доставлено 50 тонн продовольствия для населения Киевской и Запорожской областей, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев. Кроме того, из Нагорного Карабаха на территорию Украины транспортировали 14 тонн предметов первой необходимости, пишет РИА Новости.

По словам Мизинцева, на сегодняшний день было спланировано и в настоящий момент проводятся 48 гуманитарных акций в Киевской, Запорожской, Харьковской, Херсонской и Черниговской областях. Генерал-полковник подчеркнул, что в ходе мероприятий будет передана 341 тонна медикаментов и продуктов питания.

Начальник Наццентра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев рассказал в понедельник, что украинское руководство находится под влиянием радикалов и полностью утратило контроль над происходящим в стране.

Напомним, что ранее украинские военные закрыли проход по гуманитарным коридорам жителям Волновахи и Мариуполя, заявил представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин. Он отметил, что на этих территориях идут бои.

Накануне Украина отказалась от открытия гуманитарных коридоров, предложенных Россией, назвав условие «неприемлемым» для украинской стороны. Согласно обнародованным маршрутам, РФ предлагала выводить беженцев с Украины на территорию России.

По просьбе главы Франции Эммануэля Макрона Вооружённые силы РФ с 10:00 7 марта объявили режим тишины. Также были открыты гуманитарные коридоры в ряде украинских городов, среди которых Киев, Мариуполь, Харьков и Сумы.