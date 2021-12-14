«Хрюшки закончились»: экс-депутат Рады о подорожании сала на Украине

Экс-депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко рассказал, что в 2021 году страна экспортировала в 10 раз меньше свинины, чем приобрела за рубежом. Он считает, что из-за политики правящих элит в стране скоро не останется не только сала, но и людей, передаёт «ПолитЭксперт».

Хрюшки закончились... За 11 месяцев 2021 года Украина импортировала 36,6 тыс. тонн свинины, а отправила на экспорт всего 3,6 тыс. тонн, что в десять раз меньше... И после этого зелёный режим будет что-то там рассуждать про «аграрную страну»? С такими горе-руководителями у нас не только сала не будет, но и людей! Осталось ждать совсем чуть-чуть. Ну а так, вообще, печальная картина, — подчеркнул бывший парламентарий.

Ранее Журавко заявил, что Херсонская, Одесская и Николаевская области войдут в состав России вслед за Донбассом, если украинцы не изгонят из Киева «банду негодяев». По его словам, Донбасс не вернётся в состав Украины ни при каких условиях, так как жители ЛНР и ДНР «не согласятся жить в фашистской стране».

Он назвал слова экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина о Минских соглашениях «идиотскими воплями» и обвинил его и таких же «провокаторов» в потере Украиной Донбасса.