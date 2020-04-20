Хинштейн обвинил украинцев в публикации фейков о коронавирусе в России

https://static.news.ru/photo/86bd1138-8326-11ea-b4e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Большинство фейковых сообщений о ситуации с коронавирусом в России публикуются в Сети зарубежными пользователями, чаще всего — украинскими, заявил глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Депутат назвал происходящее «информационной войной против России». По его мнению, авторы фейков надеются посеять панику, дестабилизировать обстановку и убедить российское общество в неготовности и неспособности власти контролировать ситуацию.

Технология фейк-ньюс очень активно применяется в борьбе с нашим государством. Анализ показывает, что большинство таких фейков распространяются не с аккаунтов на территории РФ, а с аккаунтов за рубежом, в первую очередь, с территории сопредельной Украины, — цитирует депутата ТАСС.

По мнению Хинштейна, введение с 1 апреля уголовной ответственности за распространение заведомо ложных сообщений — не попытка «удушить свободу слова», а стремление государства привлечь нарушителей к «ответственности за свои слова».

Как писал NEWS.ru, число заболевших в России превысило 47 тысяч человек, увеличившись на 4,2 тысячи пациентов за минувшие сутки. По словам президента Владимира Путина, страна ещё не достигла пика эпидемии.