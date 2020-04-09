Халтура не нужна: Зюганов предложил отложить единый день голосования

https://static.news.ru/photo/22e5eac2-7a34-11ea-a48c-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов предложил перенести единый день голосования, намеченный на 13 сентября, на более поздний срок. По его мнению, из-за эпидемии коронавируса полноценная подготовка к нему невозможна, а время для проведения избирательной кампании «максимально сужается».

Предвыборная пора — «это команда, это массовые встречи с избирателями, диалог», отметил он. Однако всего этого кандидаты будут во многом лишены, считает политик. В связи с этим «никаких серьёзных выборов не может быть», передаёт «Интерфакс».

Зюганов подчеркнул, что тем, кто настаивает на плебисците в сентябре, «нужны не выборы, а халтура».

Ранее NEWS.ru писал, что администрация президента задумалась о переносе единого дня голосования на декабрь или 2021 год.