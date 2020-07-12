Крашенинников: Госсовет будет во главе публичной власти в России

https://static.news.ru/photo/b8d0c0ba-c4cc-11ea-b6b6-fa163e074e61_660.jpg Павел Крашенинников Фото: duma.gov.ru

Госсовет как новый конституционный орган станет гарантом функционирования единой системы публичной власти в России. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.

По его словам, уже есть конкретное представление о том, как будет формироваться этот орган. В него войдут губернаторы, представители правительства и администрации президента. Как отмечается в Конституции РФ, Госсовет формируется «в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти», и в этом направлении, по мнению Крашенинникова, его деятельность не должна пересекаться с работой Совета Федерации и правительства.

Я думаю, работу надо выстраивать так, чтобы Госсовет мог быть генератором идей, чтобы они рассматривали конкретные вопросы, — заявил он в интервью ТАСС.

По его словам, Госсовет станет президентской структурой и формировать его будет лично главой государства. Роль нового конституционного органа прописана в поправках в Конституцию, которые вступили в силу 4 июля по итогам общероссийского голосования.

Крашенинников подчеркнул, что рабочая группа по подготовке поправок к Конституции продолжит своё существование, сейчас она занимается по поручению Путина нормотворческой деятельностью. После обновления Основного закона требуют изменения около 100 федеральных и конституционных законов, отметил депутат.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию было перенесено на 1 июля 2020 года из-за пандемии коронавируса. Изначально оно должно было пройти 22 апреля. Однако фактически проголосовать можно было с 25 июня. В качестве вариантов ответов для россиян было предложено «Да» или «Нет».

Список изменений состоял из нескольких сотен предложений. В частности, было предложено закрепить понятие традиционного брака, особый статус русского языка, социальные гарантии и другие изменения. По результатам обработки 100% бюллетеней, за поправки высказались 77,92%, против изменений — 21,27%.

NEWS.ru писал ранее, что 3 июля 2020 года президент России подписал указ о внесении поправок в Конституцию России. Они вступили в силу с 4 июля 2020 года.