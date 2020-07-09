Госдума выявила факты вмешательства западных НПО в голосование по поправкам

https://static.news.ru/photo/990942f0-c1f9-11ea-9510-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иностранные неправительственные организации пытались оказать влияние на подготовку и проведение общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Об этом заявили в комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства в дела РФ.

Установлены факты распространения деструктивной, недостоверной, провокационной, противоречивой информации со стороны зарубежных НПО, финансируемых правительствами иностранных государств, — заявил глава комиссии Василий Пискарёв.

Организации финансировались Канадой, США, Чехией, Швецией, Великобританией, Германией и Европейской комиссией. Кроме того, действовали нежелательное НПО «Человек в беде» (Чехия) и фонд «Открытое общество» (США).

Ранее заместитель директора департамента информации и печати МИД РФ Илья Тимохов заявил, что Штаты пытались вмешаться в голосование по поправкам в Конституцию через подконтрольные СМИ и неправительственные организации. Дипломат отметил, что такие действия демонстрируют двойные стандарты Вашингтона.

По его словам, повышенную активность проявляла неправительственная организация Human Rights Watch, которая с марта этого года публиковала материалы с критикой поправок, а также пыталась представить голосование по ним «политическим спектаклем».

NEWS.ru писал, что Министерство внутренних дел РФ зафиксировало несколько попыток внешнего воздействия на волеизъявление россиян во время голосования по поправкам в Конституцию.

Общероссийское голосование по поправкам прошло 1 июля. Это был основной день, но голосовать можно было всю неделю. Меры были призваны обезопасить людей во время пандемии коронавируса.

2 июля Центризбирком сообщил, что участие в голосовании приняли 65% избирателей, из них поправки в Основной закон поддержали 77,92% проголосовавших. Против изменений высказались 21,27%. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал итоги голосования «триумфальным референдумом о доверии президенту Владимиру Путину».