Госдеп призвал Москву сохранить статус-кво в отношении Киева

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил о готовности США продолжить «дипломатию и диалог» с Россией. Для этого нужно, чтобы ситуация вокруг Украины не менялась ни в лучшую, ни в худшую сторону, отметил он на брифинге в Вашингтоне, сообщает РИА Новости.

Если будет сохраняться статус-кво, мы продолжим заниматься дипломатией и диалогом. Но мы давали очень ясно понять, что дипломатия и диалог могут дать результат только в контексте деэскалации, — пояснил Прайс.

Представитель госдепа указал, что деэскалация не должна затягиваться «на недели или даже более того».

[Для этого] требуется, чтобы одно лицо в российской системе отдало приказ, и мы увидели этот прогресс, увидели, что этот приказ ретранслируется в деэскалацию на местности, — заключил он.

Ранее стало известно, что после Совета Россия — НАТО у Москвы остался лишь один путь вперёд, заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс. По её мнению, он заключается в деэскалации ситуации вокруг Украины и участии в содержательных переговорах.

Великобритания и её союзники едины в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, и они противодействуют угрожающему поведению Кремля, добавила она.