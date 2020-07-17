Главы МИД РФ и КНР обсудили подготовку саммита «пятёрки» Совбеза ООН

https://static.news.ru/photo/eb8af5f8-c84a-11ea-940d-fa163e074e61_660.jpg Ван И и Сергей Лавров Фото: MFA Russia/Global Look Press

Главы МИД России и Китая — Сергей Лавров и Ван И — обсудили во время телефонных переговоров ход диалога РФ и Соединённых Штатов Америки по поводу проблем контроля над вооружениями в контексте поддержания стратегической стабильности. Также дипломаты затронули тему подготовки саммита «пятёрки» Совета безопасности (СБ) ООН. В её состав входят РФ, США, Франция, Великобритания и КНР.

Представитель Пекина рассказал российскому коллеге об итогах состоявшейся накануне видеоконференции министров иностранных дел «Центральная Азия плюс Китай». Говоря о пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), дипломаты обозначили взаимный настрой на тесное сотрудничество держав в борьбе со вспышкой заболевания, как в рамках Всемирной организации здравоохранения, так и на других международных площадках, говорится на официальном сайте МИД РФ.

Беседа прошла в доверительном, конструктивном ключе и подтвердила единство подходов по всем обсуждавшимся темам, приверженность Москвы и Пекина курсу на урегулирование проблем на мировой арене исключительно через равноправный диалог, — передаёт МИД РФ.

Накануне Лавров провёл телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым. В ходе беседы дипломаты обсудили двухсторонние отношения, а также ситуацию на азербайджано-армянской границе. Министры договорились сотрудничать в области противодействия новой коронавирусной инфекции, а также содействовать возвращению граждан из-за границы. Также Сергей Лавров поздравил коллегу с назначением на ответственный пост.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава РФ Владимир Путин и постоянные члены Совбеза России обсудили ситуацию на границе Армении и Азербайджана. Они отметили готовность Москвы выступить посредником в переговорах Еревана и Баку, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков по итогам мероприятия, прошедшего в режиме видеосвязи.

Боестолкновения на границе Армении и Азербайджана начались 12 июля. В Баку утверждают, что огонь был открыт армянскими военными. В Минобороны республики заявили, что жертвами конфликта стали 11 азербайджанских военнослужащих. По данным ведомства, армянские военные обстреляли сёла Агдам, Дондар Гушчу и Вахидли. Огонь вёлся из крупнокалиберного оружия и миномётов.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется три десятилетия. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там находятся и армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.