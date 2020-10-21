Главы МИД Армении и России встретятся в Москве

https://static.news.ru/photo/07a112b8-1373-11eb-9b3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проведёт переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча состоится в Москве.

Согласно данным Армянского единого информационного центра, министры планируют обсудить ситуацию в зоне карабахского конфликта и вопрос выполнения договорённостей о прекращении огня.

Ранее NEWS.ru писал, что 21 октября Зограб Мнацаканян прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Москву. Также в планах министра визит в США и встреча с госсекретарём Майком Помпео. Политики должны встретиться 23 октября.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.