Главы МИД Армении и России встретятся в Москве

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян проведёт переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Встреча состоится в Москве.
Согласно данным Армянского единого информационного центра, министры планируют обсудить ситуацию в зоне карабахского конфликта и вопрос выполнения договорённостей о прекращении огня.
Ранее NEWS.ru писал, что 21 октября Зограб Мнацаканян прибыл с краткосрочным рабочим визитом в Москву. Также в планах министра визит в США и встреча с госсекретарём Майком Помпео. Политики должны встретиться 23 октября.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.