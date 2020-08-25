Главу томского штаба Навального вызвали в полицию

https://static.news.ru/photo/5ca99fc2-e764-11ea-bebb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ксения Фадеева/facebook.com

Руководителя томского штаба Алексея Навального Ксению Фадееву пригласили в отделение полиции для допроса в связи с предполагаемым отравлением оппозиционера. По её словам, её расспрашивали об образе жизни политика.

Никакого уголовного дела о покушении на Навального нет, так что это был не допрос, а именно опрос. <...> Задавали вопросы о состоянии здоровья Алексея, когда он был у нас, о его образе жизни, о том, что мы делали в Томске, — цитирует её «Интерфакс».

По её словам, вопросы ей задавал сотрудник транспортной полиции.

Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, который летел из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание в полёте, и воздушное судно было решено посадить в аэропорту Омска. Там Навального передали медикам, которые констатировали кому. Одной из первоначальных причин ухудшения состояния оппозиционера медики называли отравление. Позднее в омском Минздраве заявили, что ядов в организме Навального обнаружено не было. Соратники политика считают, что оппозиционера отравили.

Берлинская организация Cinema for Peace выступила с инициативой транспортировки Навального в берлинскую клинику Charite. Почти сутки омские врачи не разрешали транспортировку политика, объясняя это нестабильным состоянием пациента, однако утром 22 августа его доставили в Германию.

25 августа немецкие медики обнародовали первые результаты обследования Навального. Согласно их данным, Навальный мог быть отравлен веществом группы ингибиторов холинэстеразы. Однако точно это вещество пока не установлено. Для этого потребуется ещё один обширный анализ, писал NEWS.ru.