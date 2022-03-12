Глава МИД Украины призвал к «устранению» Путина

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выступил за устранение президента России Владимира Путина. В видеообращении дипломат на английском языке заявил, что этого будет достаточно для того, чтобы остановить военную спецоперацию на Украине, пишет URA.RU со ссылкой на Telegram-канал российской телеведущей Ольги Скабеевой.

Я считаю, что устранение президента Путина было бы достаточно для того, чтобы остановить войну, — сказал Кулеба в этом видео.

Кроме того, Кулеба сказал, что Путин — это не просто один человек, а целая политическая система.

Ранее советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина и Россия движутся к компромиссу в переговорах. Он также отметил, что есть десятки предложений по прекращению огня. Кроме того, обсуждаются вопросы компенсации Киеву. Подоляк подчеркнул, что Россия уже «гораздо более адекватно» смотрит на конфликт. Но, по его словам, требуется ещё некоторое время, чтобы руководство РФ «в целом на 100% понимало ту ситуацию, в которую попала именно Россия, а не Украина».

Он также сообщил, что пока стороны обсуждают разные планы, в которых, в частности, рассматриваются прекращение огня и вывод войск. По словам помощника президента, таких предложений «там десяток» и они станут главной повесткой предстоящих переговоров.