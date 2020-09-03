Лавров посетит Кипр 8 сентября

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправится 8 сентября с рабочим визитом на Кипр. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
8 сентября в соответствии с имеющимся приглашением министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров посетит Республику Кипр с рабочим визитом, — заявила дипломат.
У Лаврова также запланировано участие в десятом совещании глав МИД стран-участниц Восточноазиатского саммита. Мероприятие пройдёт 9 сентября в формате видеоконференции. Министр проведёт отдельные встречи со своими коллегами из Казахстана, Киргизии, Пакистана и Индии на полях СМИД ШОС 9 сентября.
NEWS.ru писал, что 25 августа Лавров провёл переговоры в Москве с первым заместителем госсекретаря США Стивеном Бигэном.
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