Глава иранского МИД передаст Путину послание от Рухани

https://static.news.ru/photo/04b2a27e-cac6-11ea-803b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Фото: MFA Russia/Global Look Press

Глава МИД России Сергей Лавров намерен провести переговоры со своим иранским коллегой Мохаммадом Джавад Зарифом. Последний также везёт с собой послание для российского лидера Владимира Путина от Хасана Рухани.

Помимо передачи послания от Рухани для Владимира Путина, он [Зариф] также проведёт переговоры со своим российским коллегой [Сергеем Лавровым] по поводу ядерной сделки, подписанной пять лет назад, развитию ситуации в регионе и двусторонним отношениям, — цитирует сообщение РИА Новости.

В июле 2015 года Ирану и «шестёрке» международных переговорщиков удалось достичь соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

NEWS.ru ранее писал, что посол Ирана предложил пострадавшим от США странам объединиться в клуб для совместного противостояния политике Вашингтона.