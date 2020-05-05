Отставки в губернаторском корпусе по итогам эффективности работы глав регионов в борьбе с коронавирусом наиболее вероятны осенью текущего года. Об этом говорится в докладе Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК) «Рейтинг влияния глав субъектов РФ. Российские регионы и региональная политика в апреле 2020 года», с которым ознакомился NEWS.ru. Среди факторов, наиболее повлиявших на позиции губернаторов, эксперты назвали меры по противодействию COVID-19 и поддержке экономики, работу с инфраструктурными проектами, антикоррупционные мероприятия и протестную активность. В апреле своё влияние укрепили врио губернаторов, в то время как главы субъектов, представляющие оппозиционные партии, стали терять очки.

Теряют влияние

Своё лидерство в рейтинге сохранили губернаторы-тяжеловесы Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Александр Беглов (Санкт-Петербург). Впервые в него вошли и врио губернаторов Александр Цыбульский (Архангельская область), Владимир Уйба (Коми), Владимир Солодов (Камчатский край) и Юрий Бездудный (Ненецкий автономный округ).

У некоторых глав регионов, представляющих оппозиционные партии, позиции слабеют. Например, на фоне продолжающегося обсуждения возможных губернаторских перспектив нового замглавы регионального правительства Игоря Тинькова теряет влияние действующий руководитель Орловской области Андрей Клычков, а на позициях губернатора Владимирской области Владимира Сипягина негативно сказался скандал с передачей в одну из городских больниц просроченных аппаратов искусственной вентиляции лёгких.

Uwe Anspach/dpa/Global Look Press

Впрочем, теряют политические очки и главы регионов, где серьёзно осложнялась эпидемиологическая обстановка, в их числе — Владимир Васильев (Дагестан) и Глеб Никитин (Нижегородская область). Резонансная акция протеста во Владикавказе с призывом к отмене режима самоизоляции и отставки руководства региона резко ослабила влияние главы Северной Осетии Вячеслава Битарова.

Оптимизма не будет

Эксперты АПЭК отмечают, что митинг во Владикавказе стал резонансным событием в сфере региональной политики. Однако они уверены, что в подавляющем большинстве субъектов РФ повторение протестных акций по «североосетинской» модели до смягчения ограничительных мер маловероятно. Авторы доклада отмечают, что для представителей элит других регионов, находящихся в напряжённых отношениях со своими губернаторами, более приемлемой и куда менее рискованной тактикой в мае 2020 года будет не провоцирование уличной протестной активности, а дальнейшее развёртывание негативных информационных кампаний против таких руководителей.

Отдельное внимание эксперты АПЭК уделяют позициям региональных министров здравоохранения. Так, заметными стали отставки глав этих ведомств в Астраханской и Омской областях, Республике Коми и Ставропольском крае. Вероятно, в мае-июне 2020 года возникнут дополнительные политические риски для министров здравоохранения в регионах, считают авторы доклада. При этом они отмечают и другую тенденцию, согласно которой в конце лета — осенью 2020 года возможен переход на федеральный уровень руководителей региональных ведомств тех субъектов РФ, где будут достигнуты наилучшие показатели по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Софья Сандурская/АГН «Москва»

По мнению директора Институт прикладных политических исследований Григория Добромелова, внутрирегиональные конфликты в целом будут нарастать.

Ситуация в регионах будет осложняться и становиться более острой. АПЭК предлагает оптимистичный сценарий, но его не будет, всё будет закрыто до 1 июня. Соответственно, когда 12 мая режим будет продлён, то будет очередной всплеск негатива граждан по отношению к власти. Понятно, что в регионах, где предполагаются выборы, это значительно осложнит ситуацию главам, которые планируют избираться. Особенно тем, у которых не будет медового месяца, как, например, у Уйбы и Цыбульского, которые находятся в относительно выигрышном положении. Ещё хуже положение губернаторов, которые находятся давно у власти, например у Василия Голубева (Ростовская область). При том что регион не является аутсайдером, но у всех старых глав, как у всей власти в целом, будут очень большие проблемы. Григорий Добромелов директор Института прикладных политических исследований директор Института прикладных политических исследований

Судьба губернатора

В докладе АПЭК отмечается, что ожидания перестановок в губернаторском корпусе в связи с возможными недоработками властей отдельных регионов в противодействии COVID-19 в мае-июне 2020 года могут привести к дальнейшей активизации информационных атак против руководителей, позиции которых принято считать уязвимыми. При этом эксперты уверены, что окончательные выводы об эффективности работы глав регионов в вопросах противодействия распространению коронавируса федеральный центр может сделать уже осенью 2020 года — именно в этот период перестановки в губернаторском корпусе более вероятны.

Южно-Сахалинск во время режима самоизоляции Сергей Красноухов/ТАСС

Как пояснил NEWS.ru директор АПЭК Дмитрий Орлов, отставки целого ряда губернаторов возможны в ближайшее время.

Но они с высокой вероятностью будут приниматься точечно, не будут носить «волнового» характера. На принятие решения об отставках будут влиять несколько факторов: эпидемиологическая ситуация, проблемы с общественным доверием власти в регионах, систематические претензии к их эффективности. Дмитрий Орлов гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций» гендиректор компании «Агентство политических и экономических коммуникаций»

Коронавирусная история может сильно повлиять на судьбу губернаторов, уверена политтехнолог Алёна Август. По её мнению, в более защищённой позиции здесь будут именно свеженазначенные врио, которые и были поставлены в регионы во многом по публично заявленной причине «проколов» в борьбе с пандемией.

И для федерального центра крайне невыгодно придираться к ним сверх меры, а вот помогать несомненно будут. Но и сама ситуация работает на новеньких — доверие в кризисный период, когда люди довольно эмоциональны и внушаемы, можно заработать довольно быстро при верно выстроенных коммуникациях. Также важна и работа по мониторингу и профилактике протестов — понятно, что если сейчас люди начнут протестовать и организовываться в протестной деятельности больше по экономическим основаниям (нет денег, нет возможности работать, нет возможности вести бизнес), то потом эта тренировка может дать силы и политическому протесту. Опять же в этом плане важны и чёткие коммуникации с разного рода кластерами населения, и меры поддержки бизнеса и социально незащищённых граждан, а также то, к чему многие губернаторы оказались не готовы — самостоятельность в принятии обоснованных карантинных мер. «Повторить за Москвой» — уже неэффективно и не приветствуется, а самостоятельность у многих — совсем не их конёк. Также в кризисной ситуации проявляются все скрываемые ранее слабости и напряжения — коррупционные связи, неумение выстроить работу министерств, недостаточная управляемость, непрофессионализм. Алёна Август политтехнолог политтехнолог

Большинство губернаторов, по мнению Август, особенно так называемых технократов, воспринимают своё губернаторство больше как тест на профпригодность, чем как вершину карьеры. Под особо пристальным вниманием будут те регионы, где губернаторы выбраны «против шерсти», уверена эксперт. По её словам, в той же Хакасии или Владимирской области уже хватает «дыр» в управлении, сейчас руководители этих регионов буквально висят на волоске. Кроме того, есть высокая степень вероятности, что под шумок пандемии всё-таки решат избавиться от давно тревожащих губернаторов — тех, кто уже утомил федеральный центр скандальными историями, или тех, доверие населения к которым «ниже плинтуса».