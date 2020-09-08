Генсек НАТО назвал неприемлемыми задержания оппозиционеров в Белоруссии

https://static.news.ru/photo/fefe5182-f1d2-11ea-b4a5-fa163e074e61_660.jpg Йенс Столтенберг Фото: Christian Charisius/Global Look Press

Задержания оппозиционных политиков в Белоруссии является неприемлемым нарушением международных норм, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

По данным пресс-службы альянса, генсек внимательно следит за ситуацией в республике, а также призывает белорусские власти продемонстрировать полное уважение основных прав, в том числе свободы слова и права на свободный протест.

Он также выразил серьёзную озабоченность в связи с произвольными задержаниями и похищениями оппозиционных деятелей, назвав их неприемлемым нарушением международных норм, — говорится в заявлении, опубликованного после переговоров Столтенберга с лидерами Польши и стран Прибалтики.

Ранее NEWS.ru писал, что представители Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии Антон Родненков и Иван Кравцов прошли пограничный контроль и въехали на территорию Украины.

7 сентября КС сообщил, что три представителя совета перестали выходить на связь — член президиума совета Мария Колесникова, исполнительный секретарь Иван Кравцов и пресс-секретарь Антон Родненков. До этого стало известно о похищении Колесниковой. Люди в масках схватили её возле Национального художественного музея, посадили в микроавтобус с надписью «Связь» на глазах у очевидцев и увезли в неизвестном направлении.

8 сентября СМИ со ссылкой на пограничников сообщили, что все трое прошли пограничный контроль и выехали на Украину. Позднее стало известно, что границу пересекли только Родненков и Кравцов. Колесникова осталась с Белоруссии, порвав свой паспорт, и была задержана. В МВД Украины заявили, что оппозиционеров насильно выдворяли из Белоруссии.

В Белоруссии в течение нескольких недель проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе действующего главы государства Александра Лукашенко. Люди уверены, что результаты сфальсифицированы. 6 сентября в республике прошла очередная протестная акция, в которой приняли участие около 31 тысячи человек. Силовики задержали 633 демонстранта.