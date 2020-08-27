«Филькина грамота»: в Госдуме раскритиковали ноту Киева о визите Путина

Протест Украины в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым является «филькиной грамотой», заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.
Нота протеста украинского МИД — как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом, филькина грамота, до которой никому нет дела, — отметил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.
Депутат также призвал власти Украины не лезть в дела чужого государства.
Украинский МИД направил ноту протеста Москве 27 августа. Визит российского лидера в Крым начался в этот же день с открытия построенных участков трассы «Таврида».
Россия, считают в МИД Украины, «цинично и демонстративно» пренебрегает принципами и нормами международного права. В свою очередь Киев, как пообещали во внешнеполитическом ведомстве, собирается последовательно работать над расширением национальных и международных санкций в отношении российских юридических и физических лиц, которые якобы участвуют в «оккупации» Крыма.
Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.
Ранее NEWS.ru писал, что создатели автодороги «Таврида» в Крыму рассказали президенту России об обнаруженной при строительстве пещере, которая была законсервирована последние 1,5 млн лет, а до этого 300 тысяч лет служила логовом разных хищников.