«Филькина грамота»: в Госдуме раскритиковали ноту Киева о визите Путина

https://static.news.ru/photo/53dfc7ec-e898-11ea-bb90-fa163e074e61_660.jpg Михаил Шеремет Фото: duma.gov.ru

Протест Украины в связи с поездкой президента России Владимира Путина в Крым является «филькиной грамотой», заявил депутат Госдумы РФ Михаил Шеремет.

Нота протеста украинского МИД — как всегда недействительный и безграмотно составленный документ. Одним словом, филькина грамота, до которой никому нет дела, — отметил Шеремет, слова которого приводит РИА Новости.

Депутат также призвал власти Украины не лезть в дела чужого государства.

Украинский МИД направил ноту протеста Москве 27 августа. Визит российского лидера в Крым начался в этот же день с открытия построенных участков трассы «Таврида».

Россия, считают в МИД Украины, «цинично и демонстративно» пренебрегает принципами и нормами международного права. В свою очередь Киев, как пообещали во внешнеполитическом ведомстве, собирается последовательно работать над расширением национальных и международных санкций в отношении российских юридических и физических лиц, которые якобы участвуют в «оккупации» Крыма.

Крым стал частью России в 2014 году после референдума, в ходе которого 96,77% местного населения высказалось за воссоединение с РФ.

Ранее NEWS.ru писал, что создатели автодороги «Таврида» в Крыму рассказали президенту России об обнаруженной при строительстве пещере, которая была законсервирована последние 1,5 млн лет, а до этого 300 тысяч лет служила логовом разных хищников.