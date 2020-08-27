Киев направил ноту протеста из-за поездки Путина в Крым

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В связи с визитом президента России Владимира Путина в Крым и Севастополь МИД Украины выразил протест Москве. Об этом сообщили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Там отметили, что решительно протестуют из-за «несогласованной с Украиной» поездки Путина на российский полуостров. Визит российского лидера в Крым начался 27 августа с открытия построенных участков трассы «Таврида».

Продолжаем рассматривать этот визит, как и все предыдущие поездки российских чиновников к временно оккупированных Автономной Республики Крым и г. Севастополь, как грубое нарушение российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины. В связи с визитом президента Российской Федерации в АР Крым и г. Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста, — приводит сообщение ТАСС.

Россия, считают в МИД Украины, «цинично и демонстративно» пренебрегает принципами и нормами международного права. В свою очередь Киев, как пообещали во внешнеполитическом ведомстве, собирается последовательно работать над расширением национальных и международных санкций в отношении российских юридических и физических лиц, которые якобы участвуют в «оккупации» Крыма.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вопрос о возвращении Крымского полуострова в состав Украины требует серьёзной политической дискуссии. Он также отметил необходимость создания международной площадки для обсуждения этого вопроса, так как в «нормандском формате», в ходе которого налажен диалог по урегулированию ситуации в Донбассе, «никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия». В Крыму на это ответили, что нежелание других государств обсуждать статус Крыма является вполне ясным сигналом для властей Украины. Задача политиков в Киеве — лишь услышать его.

Как писал NEWS.ru, во время поездки Путин поручил Минтрансу расширить дороги на Крымском побережье.