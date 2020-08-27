При строительстве трассы «Таврида» обнаружили древнюю пещеру

Создатели автодороги «Таврида» в Крыму рассказали президенту России Владимиру Путину об обнаруженной при строительстве пещере, которая была законсервирована последние 1,5 млн лет, а до этого 300 тысяч лет служила логовом разных хищников.
Находка была найдена в 15 километрах от Симферополя, в посёлке Зуя. Возраст пещеры составляет около 1,8 млн лет, в ней были найдены уникальные микроорганизмы и минералы, которых нет в других частях России, а также 100 кубометров костных останков животных доледникового периода,
Ранее NEWS.ru писал, что 27 августа президент России официально открыл движение по реконструированной автотрассе «Таврида», многие участки которой, по сути, были построены с нуля.
Четырёхполосная дорога соединяет Керчь и Севастополь с Крымским мостом. Её общая протяжённость составляет 250,7 километра. Ввод трассы в эксплуатацию предполагается в декабре 2020 года. Полное завершение строительства запланировано на конец 2023 года. К этому сроку должны быть построены ответвления от «Тавриды» в другие города и муниципалитеты Крыма.
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