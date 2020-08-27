При строительстве трассы «Таврида» обнаружили древнюю пещеру

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Создатели автодороги «Таврида» в Крыму рассказали президенту России Владимиру Путину об обнаруженной при строительстве пещере, которая была законсервирована последние 1,5 млн лет, а до этого 300 тысяч лет служила логовом разных хищников.

Находка была найдена в 15 километрах от Симферополя, в посёлке Зуя. Возраст пещеры составляет около 1,8 млн лет, в ней были найдены уникальные микроорганизмы и минералы, которых нет в других частях России, а также 100 кубометров костных останков животных доледникового периода, уточняет РИА Новости.

Ранее NEWS.ru писал, что 27 августа президент России официально открыл движение по реконструированной автотрассе «Таврида», многие участки которой, по сути, были построены с нуля.

Четырёхполосная дорога соединяет Керчь и Севастополь с Крымским мостом. Её общая протяжённость составляет 250,7 километра. Ввод трассы в эксплуатацию предполагается в декабре 2020 года. Полное завершение строительства запланировано на конец 2023 года. К этому сроку должны быть построены ответвления от «Тавриды» в другие города и муниципалитеты Крыма.