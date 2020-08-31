ФБК опубликовал расследование, которое готовил Навальный перед отравлением

https://static.news.ru/photo/800b4d14-eb95-11ea-8481-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование, которое готовил Алексей Навальный вместе с командой перед отравлением. Оно посвящено депутатам от «Единой России» в городском совете Новосибирска, где 18 парламентариев (всего их 50) так или иначе связаны со строительным бизнесом.

Строительная монополия захватила целую ветвь власти, они пишут под себя законы, они принимают бюджет, они выполняют контрольную функцию. Строят, сами себя проверяют, сами себе выделяют деньги — то есть просто рулят городом, — говорится в публикации на сайте Навального.

В частности, речь идёт о Алексее Джулае, чья фирма «Дискус» застраивает в Новосибирске «целые районы». А против его управляющей компании «поданы сотни исков, вынесены штрафы на миллионы рублей — и ничего, депутатский статус позволяет ему всё игнорировать». При этом, как отмечается в расследовании, большинство исков поданы от мэрии города из-за того, что Джулай не платит аренду за землю, на которой построены дома. В ролике Джулая называют одним из самых богатых депутатов городского совета.

Также команда Навального рассказывает о депутате Кирилле Покровском. Его отец Евгений является вице-спикером областного парламента, а мать работает в приёмной губернатора. Покровский-младший возглавляет рейтинг крупнейших застройщиков Новосибирской области. Причём он баллотируется от застроенного им микрорайона.

То есть это уже такая латифундия, земельный надел, который выдан на кормление семье Покровских, — резюмирует Навальный.

Кроме того, в расследовании идёт речь о Евгении Яковенко. Это один из лидеров новосибирской «Единой России». Его сын является застройщиком в Новосибирске, а живущая в Дубае дочь «формально владеет палатками в новосибирском метро». ФБК также обратил внимание на коллекцию часов Яковенко, стоимость которых составляет от одного до двух миллионов рублей.

Из ролика Навального также следует, что похоронный бизнес в Новосибирске находится «под» депутатом-единороссом Сергеем Бондаренко.

Алексею Навальному стало плохо утром 20 августа на борту самолёта, летевшего из Томска в Москву. Лайнер экстренно посадили в Омске, оппозиционера без сознания увезли в реанимацию, где он пролежал двое суток. Врачи, проведя ряд исследований, заявили, что причиной тяжёлого состояния Навального стало нарушение обмена веществ. Также они исключили отравление. Именно на этой версии с самого начала настаивали родственники и соратники политика.

Утром 22 августа российского оппозиционера спецбортом доставили в университетскую клинику Charité. Близкие политика считают, что транспортировку намеренно затягивали, чтобы невозможно было найти следы яда.

24 августа немецкие медики сообщили, что анализы россиянина свидетельствуют, что причиной его тяжёлого состояния стало отравление веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Само вещество не было найдено, однако клиника заявила, что продолжает его поиски.

В качестве антидота Навальному назначили атропин. В Charité сообщают, что организм пациента отвечает на лечение. Однако его состояние по-прежнему остаётся тяжёлым, он продолжает находиться в искусственной коме.

Ранее Генпрокуратура РФ направила запрос о правовой помощи в связи с делом Алексея Навального немецким коллегам. В нём идёт речь о передаче анализов и текущей диагностики оппозиционера. Минюст ФРГ подтвердил получение российского запроса. При его удовлетворении ответственной за процедуру станет берлинская Генпрокуратура, писал NEWS.ru.