Евросоюз предложил Белоруссии помощь в выходе из политического кризиса

https://static.news.ru/photo/3d6e3e3a-ea05-11ea-8fae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Torsten Kraatz via Eibner-Presse/Global Look Press

Европейский союз готов принять участие в поисках решения кризиса в Белоруссии, если Минск согласится воспользоваться такой возможностью. Однако пока что такого желания не наблюдается, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс.

Он подчеркнул, что в ЕС все «хотят активно участвовать в разрешении кризиса». В частности, чёткую позицию по этому вопросу занимает Германия, добавил глава литовского МИД.

Беда в том, что режим [Александра Лукашенко] не идёт ни на какой диалог, — цитирует Линкявичюса ТАСС.

В Белоруссии третью неделю продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в протестных акциях, считая итоги голосования сфальсифицированными.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%.

Оппозиция не признала результаты голосования. Покинувшая страну Тихановская из Литвы инициировала создание Координационного совета, задачей которого объявлен диалог с нынешней властью, который должен привести к проведению новых демократических выборов.

Ранее NEWS.ru писал, что Евросоюз, США, Великобритания и Швейцария выступили с совместным заявлением по поводу ситуации в Белоруссии. В тексте документа они призвали Минск «соблюдать международные обязательства и прекратить насилие и угрозы применения военной силы против народа».