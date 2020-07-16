Евродепутат: секретные контакты Греции и Турции подорвали солидарность в ЕС

https://static.news.ru/photo/c5517698-c802-11ea-996d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Soeren Stache/ZB/Global Look Press

Предложение Греции в срочном порядке обложить санкциями Турцию поддержали лишь семь стран Евросоюза, остальные 19 выступили против. Меры обсуждались во время совета по иностранным делам ЕС 13 июля 2020 года. Причиной подобного голосования могли стать тайные переговоры Афин и Анкары, рассказал экс-депутат Европарламента, президент партии «Греция — другой путь» Нотис Мариас. Политик также является профессором Университета Крита, где читает лекции по институциональному устройству ЕС.

Действия Анкары, в том числе указ турецкого лидера Реджепа Эрдогана о смене статуса собора Святой Софии (Айя-Софии) с музея на мечеть, стали главной темой во время заседания совета. По его итогам было поручено предложить варианты санкций против республики. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель, пишет РИА Новости. На следующие сутки появилась информация о тайных контактах Афин и Анкары в Берлине при участии ФРГ, несмотря на решение Эрдогана в отношении Айя-Софии, вызвавшее негативную реакцию.

Дополнительным поводом для разработки санкций стало прибытие к кипрским берегам второго бурового судна Турции под названием Yavuz. Первым на место ранее прибыло судно Fatih. Анкару, похоже, мало волнует то, что против неё настроена не только Никосия, но и все европейские столицы.

МИД Турецкой Республики выступил с заявлением, согласно которому страна обязуется и дальше защищать «права турок-киприотов на ресурсы континентального шельфа острова».

Правительство Греции вместо введения односторонних санкций против Анкары как за нарушение суверенных прав Афин, так и за незаконное превращение собора Святой Софии в мечеть начало тайные переговоры с Турцией под эгидой председательства ФРГ в ЕС, — рассказал Мариас.

Он отметил, что из-за этого вероятные партнёры Греции в ЕС «отложили в долгий ящик» — до конца августа — принятие любых решений по экономическим санкциям в отношении Турции в случае эскалации ею противоправных действий против Афин и Кипра. По словам Мариаса, инцидент стал поражением греческих дипломатов, попавших в капкан протурецкого председательства Берлина в ЕС. Подобное поведение Мариас объясняет финансовыми интересами на миллиарды евро: в Турции расположены производственные мощности автогигантов Mercedez (ФРГ) и Fiat (Италия), поэтому ЕС может обвинять Анкару только на словах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Евросоюз готовит пакет санкционных мер против Турции, которая начала бурение в том районе Средиземного моря, который Республика Кипр считает своей исключительной экономической зоной. В числе потенциальных санкций — заморозка диалога с Анкарой на высшем уровне, отказ от каких бы то ни было кредитных дел с властями республики. Драфт законопроекта стал предметом обсуждения послов евросообщества на встрече в Брюсселе 11 июля.