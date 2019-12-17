https://static.news.ru/photo/b2249b60-20da-11ea-be17-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президенты Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ряд актуальных вопросов.

По данным администрации турецкого лидера, переговоры были посвящены двусторонним отношениям и региональным темам, в том числе ситуации в Ливии и Сирии, передаёт агентство «Анадолу».

Ранее NEWS.ru писал, что Путин встретится с Эрдоганом в январе 2020 года во время церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». По словам Эрдогана, открытие пройдёт 8 января в Стамбуле.